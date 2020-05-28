Россия через несколько лет планирует запустить первый спутник системы мониторинга космического мусора

Как стало известно ТАСС, такие аппараты войдут в систему «Млечный путь». В настоящее время отечественные специалисты наблюдают более 20-ти тысяч относительно крупных объектов, однако существует огромное количество мелкого космического мусора – это свыше 600 тысяч фрагментов размером от 1-го до 10-ти сантиметров. Столкновение с ними может повредить или вывести из строя любой космический аппарат.