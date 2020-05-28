Мосгорсуд сегодня проведет беседу по иску муниципальных депутатов к мэру Сергею Собянину и Мосгордуме

Они оспаривают возможность штрафовать москвичей за нарушение режима изоляции с помощью камер видеонаблюдения и геолокации.

Иск, о котором идет речь, депутаты Андрей Морев, Елена Русакова, Николай Бобринский и Юрий Рейнхиммель подали еще в апреле. Поправку, которую они считают незаконной, Мосгордума приняла два месяца назад. Депутаты убеждены: для штрафов за нарушения ограничений по коронавирусу нельзя использовать систему распознавания лиц и геолокацию. Для этого, по их мнению, нужно внести поправки в федеральное законодательство, а их должна одобрить Госдума.

Геолокация используется, в частности, для штрафов больным коронавирусом. Власти обязали их устанавливать на свои телефоны приложение «Социальный мониторинг», которое предусматривает доступ к местоположению пользователя. Также им необходимо делать фотографии в домашнем интерьере. Работа сервиса подвергалась критике со стороны некоторых москвичей: они жаловались на необоснованные штрафы в 4 тысячи рублей и на то, что геолокация нередко показывает, будто больной вышел на улицу. Власти, в свою очередь, отчитывались о штрафах в системе «Социальный мониторинг» более чем на 200 млрд рублей.

Активисты и муниципальные депутаты ранее уже подавали несколько исков, оспаривая введенные столичными властями ограничения по коронавирусу. Все их Мосгорсуд отклонил.