С 1-го июня в Москве заработают крупные торговые центры, в частности, ЦУМ и ГУМ

Это подтвердил «Эху Москвы» руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Об ослаблении ограничений накануне объявил Сергей Собянин. С начала июня возобновляют работу непродовольственные магазины, а также часть сферы услуг.
2020-05-28T09:32:06+03:00
2020-05-28T09:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 09:32, 28 мая 2020
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