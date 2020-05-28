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Эксклюзив Эха 09:32, 28 мая 2020

С 1-го июня в Москве заработают крупные торговые центры, в частности, ЦУМ и ГУМ

Это подтвердил «Эху Москвы» руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Об ослаблении ограничений накануне объявил Сергей Собянин. С начала июня возобновляют работу непродовольственные магазины, а также часть сферы услуг.



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