Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого округа отложен на неопределенный срок

Как пишет газета «Ведомости», об этом объявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с главами этих регионов. Как считают в руководстве партии власти, в ситуации с референдумом многое было сделано неправильно. Власти не посоветовались с людьми.
2020-05-28T09:31:50+03:00
2020-05-28T09:31:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2650417-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:31, 28 мая 2020
Загрузка комментариев...