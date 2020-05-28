Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого округа отложен на неопределенный срок

Как пишет газета «Ведомости», об этом объявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с главами этих регионов. Как считают в руководстве партии власти, в ситуации с референдумом многое было сделано неправильно. Власти не посоветовались с людьми.