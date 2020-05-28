Власти Крыма просят Правительство России смягчить требования Роспотребнадзора к организации отдыха

Часть из них представляются заведомо невыполнимыми, о чем и заявил глава региона Сергей Аксенов, добавив, что уже обратился в Правительство с соответствующей просьбой. ОН считает, что невозможно обеспечить соблюдение социальной дистанции на пляжах полуострова. Кроме того, не реально и тотальное тестирование на коронавирус всех прибывающих, а также условие, согласно которому, любой пансионат или санаторий превращается в обсерватор, если там обнаружат случай заболевания. Крымский Губернатор и раньше выражал сомнение в том, что курортный сезон удастся открыть. 24 марта Аксенов заявил, что тех, кто приедет в Крым бесцельно, поместят на двухнедельный карантин, за который они заплатят сами.



За время пандемии в Крыму выявили около трехсот пятидесяти случаев заражения коронавирусом. Три человека скончались.