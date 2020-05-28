В Москве 5 тысяч мест в больницах, перепрофилированные под коронавирус, будут предоставлены обычным пациентам

В Москве 5 тысяч мест в больницах, которые были перепрофилированы под коронавирус, будут предоставлены обычным пациентам. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, количество госпитализаций снижается. Что касается временных госпиталей, то они пока сохранятся на тот случай, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.