В Германию перестал поступать российский газ

Мощности газопровода «Ямал — Европа», который проходит через территорию Белоруссии и Польши, на сегодня так и не были забронированы. Контракт с польской стороной закончился неделю назад. официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов говорил, что, несмотря на это, поставки газа так или иначе будут продолжаться.
2020-05-28T09:02:40+03:00
2020-05-28T09:02:40+03:00
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09:02, 28 мая 2020
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