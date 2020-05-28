В Германию перестал поступать российский газ

Мощности газопровода «Ямал — Европа», который проходит через территорию Белоруссии и Польши, на сегодня так и не были забронированы. Контракт с польской стороной закончился неделю назад. официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов говорил, что, несмотря на это, поставки газа так или иначе будут продолжаться.