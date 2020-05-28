В США из-за непогоды перенесли запуск первого за 9 лет пилотируемого корабля

Его должна была отправить на МКС компания Илона Маска.

Меньше чем за час до старта корабля Crew Dragon основатель Space X назвал сбывшейся мечтой предстоящий полёт. Он должен был стать первым пилотируемым запуском для компании Илона Маска. Впрочем, американский изобретатель немного поспешил. Почти перед самым запуском, который планировали провести незадолго до полуночи по Москве, его решили отложить. Причина — туман и низкая облачность. Компания Space X объявила об этом, когда астронавты Даг Хёрли и Боб Бенкен находились в капсуле корабля, первую ступень ракеты-носителя заправляли кислородом и керосином, включилась автоматическая система спасения. Позже экипаж покинул корабль. Астронавтов снова поместили на карантин, они остаются на территории Космического центра Джона Кеннеди. Аэрокосмическое агентство США должно было впервые за 9 лет отправить на МКС корабль после завершения программы Space Shuttle. С тех пор на Международную космическую станцию астронавтов доставляли российские корабли «Союз».

Следующий запуск Crew Dragon намечен на субботу примерно в половину одиннадцатого вечера по Москве. Если и эта попытка не удастся – старт корабля перенесут на сутки.