Новый закон о национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу

Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на свои источники. Как ожидается, резолюция о разработке этого документа уже сегодня будет вынесена на голосование Всекитайского собрания народных представителей. После этого начнется работа над деталями закона, который вызвал озабоченность западных стран, а также оппозиции Гонконга.