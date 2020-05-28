Новый закон о национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу

Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на свои источники. Как ожидается, резолюция о разработке этого документа уже сегодня будет вынесена на голосование Всекитайского собрания народных представителей. После этого начнется работа над деталями закона, который вызвал озабоченность западных стран, а также оппозиции Гонконга.
2020-05-28T08:33:55+03:00
2020-05-28T08:33:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 28 мая 2020
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