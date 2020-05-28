Сергей Лавров: Союзники ряда стран запрещают им обращаться к России за помощью в борьбе с коронавирусом

Об этом в интервью китайскому изданию Global Times заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, обвинения в адрес Москвы в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие для укрепления своего геополитического влияния абсурдны.
2020-05-28T08:33:40+03:00
2020-05-28T08:48:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 28 мая 2020
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