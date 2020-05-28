С 1-го июня в Москве заработают, в том числе, книжные магазины

Эта отрасль сильно пострадала во время пандемии, и снятие ограничений поможет восстановиться некоторым торговым точкам. Об этом «Эху Москвы» сказал издатель Борис Куприянов.

Он надеется, что книжная отрасль сможет восстановиться.