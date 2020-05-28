Москвичам с 1 июня разрешат заниматься спортом на улице с 5 до 9 утра

При этом доступ на спортивные площадки пока по-прежнему будет закрыт. Об этом «Эху Москвы» рассказал замглавы аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

После 9 утра можно будет гулять по улице не дальше двух километров от места проживания.