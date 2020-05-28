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08:04, 28 мая 2020

Обвинение задаст свои вопросы подсудимому по так называемому «делу Сети» в Петербурге

Накануне Виктор Филинков рассказал о пытках, после которых ему пришлось признаться в том, чего он не делал.

Прокурор задаст вопросы Филинкову после того, как тот закончит давать показания. Накануне ему пришлось прервать выступление. Адвокат Виталий Черкасов объяснил это психологическим состоянием своего подзащитного. Обвинитель также перенёс свои реплики. Кроме того, сегодня выступят эксперты. Напомню, ранее суд предупредил стороны о том, что готов закончить слушания на этой неделе. Это вызвало замешательство у адвокатов. Тем не менее, пока защита соблюдает график. Сегодня в суде закончит свой рассказ Филинков, выступит второй петербургский обвиняемый — Юлий Бояршинов, а также свидетели защиты. Завтра — пензенские фигуранты громкого дела. Напомню, ранее они отказались от показаний против петербуржцев, по их словам, их получили под пытками. В то же время суд не решил, когда допросит оперативников, которые работали над делом. Адвокаты требуют их вызова.

За участие в терриростическом сообществе петербургским фигурантам грозит до десяти лет тюрьмы. Организация «Сеть» запрещена в России.



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