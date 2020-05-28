Столичные власти со следующего понедельника смягчают ограничения, введенные из-за коронавируса

Жителям города разрешат прогулки, однако при этом нужно будет соблюдать график, опубликованный на сайте mos.ru. Это нужно, чтобы избежать столпотворения, — сказал «Эху Москвы» замглавы аппарата мэра города Алексей Немерюк.

Сотрудники полиции будутпроверять соответсвие адреса прописки и время выхода на улицу. Злоупотреблений и нарушений со стороны сотрудников МВД, по словам Немерюка, ждать не стоит.

По планам столичный властей с 1 июня в городе также откроются парки (кроме Зарядья) и возобновят работу магазины непродовольственных товаров, автосалоны, химчистки и прачечные. При этом выходить из дома можно будет только в маске.