Комиссия Совета Европы проведёт экспертизу поправок к российской конституции

Сделать это попросили более двухсот тысяч россиян.

Законность поправок в конституцию, а также процедуры их принятия оценит Европейская комиссия за демократию через право. Направить запрос россиян в Венецианскую комиссию вчера решил комитет по мониторингу ПАСЕ. Он поддержал петицию с таким требованием, сообщает Радио свобода. Обращение инициировали более 120-ти российских правозащитников, юристов, ученых, политологов, политиков и общественных деятелей. Петицию уже поддержали почти 210 тысяч человек, сбор подписей на сайте change.org продолжается. Поправки в конституцию нарушают фундаментальный принцип демократического государства — сменяемость власти, поскольку включают обнуление президентских сроков и позволяют Путину снова избираться на высший пост, отмечают авторы обращения. Венецианскую комиссию просят рассмотреть в приоритетном порядке поправки, которые затрагивают, в том числе, независимость судебной системы и избирательное право. Эксперты проверят, соответствуют ли изменения в конституцию европейским и международным стандартам демократии и верховенства права, а также обязательствам России в Совете Европы.

Решение комиссии носит рекомендательный характер. Тем не менее, именно ее положительная оценка России в 93м году стала одним из оснований принятия нашей страны в члены Совета Европы спустя три года.