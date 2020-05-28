Илья Азар предстанет сегодня перед судом из-за одиночного пикета у здания МВД

Журналист вышел поддержать основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат района Хамовники во вторник провел одиночный пикет у столичного управления МВД в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Как сообщил «Интерфаксу» адвокат журналиста Михаил Бирюков, в отношении Ильи Азара составлен административный протокол по двум статьям — о нарушении режима изоляции и о повторном нарушении установленного порядка пикетирования.

По второй статье Илье Азару грозит до 30 суток административного ареста или штраф до 300 тысяч рублей. Судебное заседание назначено на 12 часов и пройдет в Тверском суде Москвы

Владимиру Воронцову предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц в крупном размере. «Омбудсмен полиции» вину не признает, а его адвокат заявляет, что обвинение «основано на оговоре.