Со следующего понедельника в Москве смягчат ограничения, введенные из-за коронавируса

В частности, горожанам, в том числе старше 65 лет, разрешат прогулки. При этом гулять можно будет не более трех раз в неделю и в соответствии с графиком, который будет установлен для жителей каждого дома — его опубликуют на сайте mos.ru. Испытать такой режим постепенно выхода из изоляции накануне предложил мэр Сергей Собянин.

Он назвал подобное решение «очень непростым». «Потому что если одновременно сказать: «Ну давайте теперь, гуляем, как хотим, где хотим и сколько хотим» — я боюсь, что количество народа на улицах Москвы будет примерно, как на первомайской демонстрации», — отметил мэр.

«Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки», — сказал он, добавив, что речь идет о максимально простой и доступной схеме. «Но все-таки, чтобы не все враз. И вот так неделю-другую пожить, посмотреть как ситуация будет развиваться», — сказал Собянин, выразив уверенность в том, что все «будет нормально».

Собянин отметил важность возможности выйти на улицу после стольких дней нахождения дома.

Согласно плану столичный властей, с 1 июня в городе также откроются парки (кроме Зарядья) и возобновят работу магазины непродовольственных товаров, автосалоны, химчистки и прачечные. При этом выходить из дома можно будет только в маске.