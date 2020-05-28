Немерюк: Плавный выход из режима самоизоляции является ключевым вопросом для правительства Москвы

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата мэра Москвы, министр правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Ключевой вопрос — это плавный выход из режима самоизоляции. И для этого есть определенные основания. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация с выявлением заболевших коронавирусом, и исходя из этого будут приниматься решения», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента «Эха Москвы», когда стоит ждать дальнейших мер по смягчению эпидемиологических ограничений.