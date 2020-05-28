Немерюк: Кинотеатры, театры, спортзалы, развлекательные организации и салоны красоты остаются закрытыми с 1 июня

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата мэра Москвы, министр правительства Москвы Алексей Немерюк.

«У нас с вами остаются, в любом случае, кинотеатры и театры, спортзалы, закрыты будут различные развлекательные организации, ряд услуг, в том числе это сауны и бани, это услуги массажа, косметические услуги», — сказал он.

Немерюк при этом подчеркнул, что с 1 июня в Москве начнут работать непродовольственные магазины.

«Книжные магазины у нас открываются и будут функционировать наряду с другими магазинами непродовольственной торговли. В общем-то, практически все они будут открыты с 1-го числа. Это касается и объектов стрит-ритейла, и торговых комплексов. Также открываются автосалоны, как уже было сказано. Здесь каких-либо ограничений по непроду у нас сейчас нет», — отметил он.