Россия после 2030 года создаст орбитальную станцию

В нее войдут модули, которые ранее планировалось отправить к МКС – слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина приводит агентство «РИА Новости». Станция будет использоваться в том числе для заправки спутников и кораблей для более дальних полетов. Там же планируют собирать конструкции для покорения Марса и Луны. Действующая же Международная космическая станция, по оценкам Рогозина, просуществует еще около 10 лет.
2020-05-28T05:08:33+03:00
2020-05-28T05:08:33+03:00
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05:08, 28 мая 2020
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