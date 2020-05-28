Россия после 2030 года создаст орбитальную станцию

В нее войдут модули, которые ранее планировалось отправить к МКС – слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина приводит агентство «РИА Новости». Станция будет использоваться в том числе для заправки спутников и кораблей для более дальних полетов. Там же планируют собирать конструкции для покорения Марса и Луны. Действующая же Международная космическая станция, по оценкам Рогозина, просуществует еще около 10 лет.