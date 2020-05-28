Российские военные назвали виновных в подрыве турецкого патруля в сирийском Идлибе

По данным Министерства обороны, боевики одной из радикальных группировок, действующих на территории страны, привели в действие самодельное взрывное устройство. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

Сам инцидент произошел накануне утром. Во время движения колонны в районе склада боеприпасов в зоне деэскалации прогремел взрыв. Один турецкий военный был тяжело ранен. Его эвакуировали на родину, где он и скончался. В тот же день об атаке на американский патруль сообщило агентство САНА, однако в Пентагоне эту информацию опровергли.