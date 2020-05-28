Дональд Трамп поручил ускорить расследование смерти афроамериканца, задержанного полицией

Президент США в твиттере выразил поддержку семье и друзьям погибшего и пообещал, что справедливость восторжествует.

На днях в Миннесоте из-за смерти местного жителя Джорджа Флойда прошла многотысячная акция протеста у полицейского участка. Афроамериканца задержали за день до этого по подозрению в использовании поддельного чека. Судя по видео, распространенному в соцсетях, полицейский прижал шею мужчины коленом к земле и удерживал его так в течение нескольких минут несмотря на то, что задержанный повторял, что не может дышать. В итоге Флойд потерял сознание, а позже — когда его привезли в больницу – скончался. Полицейских уволили, ФБР начало расследование.