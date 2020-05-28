США отправят в Россию еще 150 аппаратов искусственной вентиляции легких

Ранее Центр имени Пирогова получил для дальнейшего распределения первые полсотни единиц оборудования, которое производит калифорнийская компания Vyaire Medical.

В начале апреля Россия также отправляла в Соединенные Штаты аппараты ИВЛ, однако, как выяснилось позже, американская сторона так ими и не воспользовалась. Они находились в резерве в штатах, наиболее пострадавших от пандемии, но на фоне новостей о возгорании этого оборудования в больницах Москвы и Петербурга, не оказались востребованы.