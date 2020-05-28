Референдум о слиянии Архангельской области и Ненецкого автономного округа в этом году не состоится

Об этом со ссылкой на секретаря генсовета «Единой России» пишет газета «Ведомости». Андрей Турчак участвовал в заседании окружного политсовета партии вместе с главами обоих регионов.

Две недели назад Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о подготовке объединения, однако это спровоцировало протесты местных жителей НАО. Против инициативы также выступили некоторые окружные единороссы. По словам источников издания, близких к Кремлю, большинство граждан автономного округа выступили против объединения.