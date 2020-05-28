Похолодание придет в европейскую часть России в первый день лета

В среднем столбик термометра опустится на 8-9 градусов. Это связано с приходом в регион холодного воздуха из Арктики – рассказал агентству «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Москве будет около 10-15 градусов тепла. Впрочем, уже течение нескольких дней на территорию европейской части страны снова вернется тепло. К выходным воздух должен прогреться до +22.