Похолодание придет в европейскую часть России в первый день лета

В среднем столбик термометра опустится на 8-9 градусов. Это связано с приходом в регион холодного воздуха из Арктики – рассказал агентству «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Москве будет около 10-15 градусов тепла. Впрочем, уже течение нескольких дней на территорию европейской части страны снова вернется тепло. К выходным воздух должен прогреться до +22.
2020-05-28T04:08:44+03:00
2020-05-28T04:08:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 28 мая 2020
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