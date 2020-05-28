Вашингтон и Лондон потребовали от Пекина соблюдать обязательства по Гонконгу

Госдепартамент США напомнил КНР о совместной китайско-британской декларации в связи с попыткой Пекина «односторонне и произвольно навязать Гонконгу законодательство о национальной безопасности».

Эта инициатива стала причиной акций протеста, снова вспыхнувших на днях в специальном административном районе Китая. Законопроект предполагает, что Пекин сможет применять китайское законодательство на территории Гонконга. А также запрещает вмешательство в дела района со стороны других государств.