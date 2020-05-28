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04:08, 28 мая 2020

Юридический сервис создал приложение для оспаривания штрафов за поездку без пропуска

Газета «Ведомости» пишет, что программа позволяет отправлять онлайн-жалобы в суд на наложенное властями взыскание. Пока приложение нацелено на тех, кто получил штраф за езду на автомобиле без цифрового разрешения, однако вскоре разработчики планируют расширить функционал, добавив возможность оспаривать взыскания за нарушение режима изоляции или отсутствие маски в общественных местах.
Ранее жители столицы жаловались на необоснованные штрафы, полученные с дорожных камер или через приложение «Социальный мониторинг».



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