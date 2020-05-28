Юридический сервис создал приложение для оспаривания штрафов за поездку без пропуска

Газета «Ведомости» пишет, что программа позволяет отправлять онлайн-жалобы в суд на наложенное властями взыскание. Пока приложение нацелено на тех, кто получил штраф за езду на автомобиле без цифрового разрешения, однако вскоре разработчики планируют расширить функционал, добавив возможность оспаривать взыскания за нарушение режима изоляции или отсутствие маски в общественных местах.

Ранее жители столицы жаловались на необоснованные штрафы, полученные с дорожных камер или через приложение «Социальный мониторинг».