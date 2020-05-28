Российские банки на фоне пандемии увеличили продажи золота

Как пишет газета РБК со ссылкой на аналитика банка БКФ, запасы финансовых организаций в апреле снизились примерно на 5 тонн, причем этот процесс идет на протяжении уже шести месяцев, начиная ещё с прошлой осени. Снижение объемов золота на балансе связано с высоким спросом на драгоценный металл в том числе на мировом рынке. Проблему с вывозом за рубеж банки решили за счет специальный грузовых рейсов, которые организовало Министерство транспорта.
2020-05-28T04:07:58+03:00
2020-05-28T04:07:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 28 мая 2020
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