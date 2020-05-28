Российские банки на фоне пандемии увеличили продажи золота

Как пишет газета РБК со ссылкой на аналитика банка БКФ, запасы финансовых организаций в апреле снизились примерно на 5 тонн, причем этот процесс идет на протяжении уже шести месяцев, начиная ещё с прошлой осени. Снижение объемов золота на балансе связано с высоким спросом на драгоценный металл в том числе на мировом рынке. Проблему с вывозом за рубеж банки решили за счет специальный грузовых рейсов, которые организовало Министерство транспорта.