Комиссия Совета Европы проведет юридическую экспертизу поправок в российскую Конституцию

Комитет по мониторингу ПАСЕ удовлетворил просьбу, содержащуюся в обращении, под которым подписались более 200 тысяч граждан. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на координаторов обращения.

Венецианская комиссия должна будет проверить изменения основного закона страны на соответствие европейским и международным стандартам демократии и верховенства права.

Поправки были инициированы в начале года Владимиром Путиным. Одна из них, внесенная позже, предусматривает возможность для действующего президента баллотироваться еще на два срока.