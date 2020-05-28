Комитет по мониторингу ПАСЕ удовлетворил просьбу, содержащуюся в обращении, под которым подписались более 200 тысяч граждан. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на координаторов обращения.
Венецианская комиссия должна будет проверить изменения основного закона страны на соответствие европейским и международным стандартам демократии и верховенства права.
Поправки были инициированы в начале года Владимиром Путиным. Одна из них, внесенная позже, предусматривает возможность для действующего президента баллотироваться еще на два срока.
Комиссия Совета Европы проведет юридическую экспертизу поправок в российскую Конституцию
Комитет по мониторингу ПАСЕ удовлетворил просьбу, содержащуюся в обращении, под которым подписались более 200 тысяч граждан. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на координаторов обращения.