Суд в Канаде несмотря на недовольство Китая продолжил слушания об экстрадиции финансового директора компании Huawei

Посольство КНР в Оттаве призвало прекратить дело и обвинило США в попытке уничтожить технологического гиганта. Между тем, как передает телеканал CNN, суд выясняет, являются ли действия Мэн Ваньчжоу, из-за которых Вашингтон просит ее экстрадиции, нарушением на территории Канады.

Финансовый директор была задержана в декабре 2018 года в аэропорту Ванкувера. Обвинение утверждает, что Huawei нарушила американские санкции, продавая оборудование Тегерану, а сама Мэн Ваньчжоу ввела в заблуждение банк HSBC относительно деятельности своей компании в Иране.