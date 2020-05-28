Компания Boeing возобновляет выпуск самолетов 737 MAX

Производство было заморожено еще в начале года на фоне расследования причин двух аварий с лайнерами этой модели и почти повсеместным запретом на их использование. В сообщении на сайте компании говорится, что пока самолеты будут строить не такими высокими темпами как планировалось в связи с нововведениями, направленными на повышение безопасности на рабочем месте и качества продукции. В следующем году Boeing намерена строить ежемесячно по три десятка 737 МАХ. Ранее агентство Рейтер сообщало, что разрешение регуляторов на возобновление полетов этой модели ожидается не раньше августа.