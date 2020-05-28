Российский президент и саудовский принц условились о координации на нефтяном рынке

В ходе телефонного разговора Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман обсудили вопрос двустороннего сотрудничества и выполнение сделки ОПЕК+. Об этом сообщается на сайте Кремля. Биржи отреагировали на переговоры ростом цен на нефть, однако затем стоимость сырья вернулась к прежним значениям.

Чтобы стабилизировать цены в апреле страны-участницы ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении добычи. На очередной встрече, которая пройдет в июне, Россия, по данным источников газеты «Коммерсант», может выступить за ужесточение сделки.