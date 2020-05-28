Минздрав рекомендовал не включать в общую статистику по коронавирусу тех зараженных, кто не имеет жалоб

Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Помимо подтвержденного анализа на инфекцию медикам также советуют писать такие диагнозы, как: «подозрение на COVID-19, тест не проведен», или «наблюдение при подозрении на COVID-19». Учитываются ли эти случаи в статистике неизвестно.

Россия находится на третьем месте в мире по числу зараженных. В нашей стране с начал пандемии было подтверждено 370 тысяч случаев коронавируса. Число жертв приближается к 4 тысячам.