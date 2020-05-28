Непогода помешала запустить космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту

Он должен стать первым пилотируемым аппаратом за последние девять лет, который на орбиту отправят Соединенные Штаты. Следующая попытка запланирована на вечер субботы.

Начиная с 2011 года, когда США отказалась от программы многоразовых кораблей Space Shuttle, американские астронавты попадают на МКС с помощью российских «Союзов». Помимо Crew Dragon, разработанного компанией Илона Маска SpaceX, страна вскоре может получить еще один корабль – Starliner от Boeing.