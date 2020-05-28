Глава Роскосмоса назвал идею изменения климата Марса прикрытием для вывода в космос ядерного оружия

Дмитрий Рогозин сказал, что слова Илона Маска звучат чудовищно «с точки зрения гуманных соображений» и задался вопросом, кто дал право американскому предпринимателю «уничтожать планету» — слова гендиректора госкорпорации приводит агентство ТАСС.

Пять лет назад основатель SpaceX предлагал сбросить на полюса Марса термоядерные заряды. По мнению бизнесмена, таким образом можно было бы создать парниковый эффект и улучшить климатические условия на планете для облегчения ее последующей колонизации.