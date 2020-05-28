ООН просит страны соблюдать оружейное эмбарго в отношении Ливии

Представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик сказал, что международная организация с большой обеспокоенностью следит за сообщениями о массовом притоке оружия, снаряжения и наемников для поддержки обеих сторон конфликта. Его слова приводит агентство ТАСС.

Ранее США обвинили Россию в поставках армии мятежного маршала Халифы Хафтара истребителей и бомбардировщиков. Самолеты, якобы прибыли в Ливию транзитом через Сирию для поддержки наемников ЧВК Вагнера. Российские власти заявления американских военных назвали фейком.