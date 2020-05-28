США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана

Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД – переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива. Компаниям и организациям, которые участвуют в этих работах, дается 60 дней на то, чтобы прекратить свою деятельность – заявление главы внешнеполитического ведомства приводит агентство «Интерфакс». Кроме того, через 90 дней санкции будут введены в отношении международных проектов, связанных с АЭС «Бушер» — ее Тегерану помогает строить Москва.
2020-05-28T02:08:27+03:00
2020-05-28T02:08:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 28 мая 2020
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