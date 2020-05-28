США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана

Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД – переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива. Компаниям и организациям, которые участвуют в этих работах, дается 60 дней на то, чтобы прекратить свою деятельность – заявление главы внешнеполитического ведомства приводит агентство «Интерфакс». Кроме того, через 90 дней санкции будут введены в отношении международных проектов, связанных с АЭС «Бушер» — ее Тегерану помогает строить Москва.