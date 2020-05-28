Z Архив новостей новости
5 4 6 525
02:08, 28 мая 2020

США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана

Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД – переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива. Компаниям и организациям, которые участвуют в этих работах, дается 60 дней на то, чтобы прекратить свою деятельность – заявление главы внешнеполитического ведомства приводит агентство «Интерфакс». Кроме того, через 90 дней санкции будут введены в отношении международных проектов, связанных с АЭС «Бушер» — ее Тегерану помогает строить Москва.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Старт нового космического корабля США Crew Dragon отложили за 15 минут до пуска Причиной стали неблагоприятные погодные условия в районе мыса Канаверал во Флориде

5 66 6 5007
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Расовые проблемы США Убийство безоружного чернокожего подростка в южном штате Джорджия вызвало волнения и обеспокоенность среди тёмнокожего населения, демократической части общества и всех тех, для кого справедливое правосудие не является пустыми словами…

5 143 6 15150 21.05
Блоги

+ Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня «Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в столице России, Москве и других городах»...

5 268 6 36227 26.05
8читать ;смотреть
Новости

Сегодня американские астронавты впервые за девять лет отправятся к МКС не на российском космическом корабле А на американском Crew Dragon компании SpaceX…

5 34 6 5062
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 62 6 9690 24.05
Новости

Американская компания SpaceX впервые отправляет астронавтов на МКС Космический корабль Crew Dragon должен стартовать с космодрома в штате Флорида сегодня…

5 36 6 5669
Новости

Клирику Екатеринбургской епархии схиигумену Сергию запретили проводить богослужения и выступать с проповедями Причиной стали высказывания священника о вакцинации, которую он считает мировым заговором…

5 42 6 6814
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Парад для Путина 75 лет спустя на Красную площадь выйдут внуки и правнуки победителей Великой Отечественной войны. И они будут рисковать жизнью…

5 68 6 11118 27.05
8читать ;смотреть
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Хуже не будет Дима Быков — умный человек. Но время от времени говорит необъяснимо глупые вещи. Только что прочёл его уверенный прогноз…

5 602 6 99547 23.05
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ США против Китая: на чьей стороне Россия? США против Китая: на чьей стороне Россия? Новая холодная война разворачивается на наших глазах. Но, в отличие от предыдущей, мы можем остаться в стороне. Нынешняя разгорается между США и Китаем…

5 30 6 5399 27.05
8читать ;смотреть
Блоги

В Петербурге закрасили граффити с изображением Иосифа Бродского Оно появилось 24-го мая, в день 80-летия Бродского, напротив дома, где жил поэт и где находится его музей…

5 80 6 14226 25.05
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Инвестиции в здравоохранение — первый шаг к восстановлению экономики Почему не удастся восстановить экономику без существенного укрепления системы здравоохранения…

5 30 6 5927 24.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Отвечаю: здоров! Уверен, что многочисленная аудитория получила исчерпывающие ответы на интересующие вопросы…

5 65 6 12941 27.05
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Тепло и забота. Волонтеры возвращаются в приюты для бездомных животных Для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ «Мосволонтёр»...

5 33 6 6929 25.05
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Любите родину, мать вашу Проходили мы все это уже много раз. Ничего таким образом не добиться. Денежки потратить можно…

5 275 6 58374 24.05
Блоги

«Слишком часто журналиста настигает «арматурка», а то и пуля» Открытое заявление «Синдиката-100» из-за угроз сотруднице красноярской телекомпании ТВК Марии Бухтуевой…

5 30 6 6577 27.05

Популярное за неделю

Новости

Роспотребнадзор: Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений Это сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева…

5 21 6 17216
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Настоящая война пришла в Россию — война с коронавирусом. И выясняется, что наше начальство настроено вести войну как гибридную, т.е. врать, и эти фейки производятся чрезвычайно плохо…

5 201 6 108521 23.05
#слушать 49:56 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 62 6 9700 24.05
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

Мародеры Власть спасает себя и спасает своих. Они сами у себя за наши деньги покупают во время войны патроны, причем в 1000% наценкой…

5 121 6 420684 24.05
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Ясно, что само голосование среди пандемии преступно. Поэтому к этому моменту пандемии де-юре официально не будет. К этому моменту выйдет Путин как её победитель…

5 361 6 88463 21.05
#слушать 41:16 8читать ;смотреть $скачать 9.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8545678
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4497951

Сегодня в эфире