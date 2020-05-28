Московские аптеки впервые получили разрешение на дистанционную торговлю лекарствами

Разрешения выданы торговым сетям «Эркафарм», «Самсон-фарма» и «03». Об этом говорится на сайте Росздравнадзора.

Законопроект, легализующий удаленную продажу препаратов, приняли в позапрошлом месяце на фоне распространения коронавируса. Документ разрешает осуществлять доставку безрецептурных лекарств кампаниям с лицензией на фармацевтическую деятельность.