Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч

По данным Университета Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, с начала пандемии в стране подтверждены почти один миллион семьсот пятьдесят тысяч случаев заражения. По этим показателям Соединенные Штаты с большим отрывом от других государств занимают первое место в мире.

Общее число инфицированных на планете превысило 5,5 миллионов. Умерших – более 350 тысяч.