Полиция Бразилии провела обыски у сторонников президента Жаира Болсонару

Среди подозреваемых по делу о фейковых новостях оказались почти 30 человек – федеральные депутаты, блогеры, предприниматели и активисты, передает телеканал «Глобу». У тех, кто не обладает иммунитетом от судебного преследования, изъяты компьютеры, мобильные телефоны и оружие. В течение 10 дней депутаты должны дать показания.

Расследование, инициированное председателем Верховного суда Бразилии в марте прошлого года, сторонники Болсонару называли политическим преследованием. Генпрокурор, ранее не возражавший против этого дела, осле сегодняшних следственных действий потребовал прекратить расследование.