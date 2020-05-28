Еврокомиссия предложила потратить 750 миллиардов евро на восстановление экономики от последствий пандемии

Согласно плану, речь идет о сумме, которая должна быть выделена на протяжении ближайших семи лет. Средства, которые могут занять на финансовых рынках, направят на поддержку систем здравоохранения и бизнеса, а также на инвестиции, способствующие общему росту экономики. Больше всего денег планируется направить Италии и Испании, как странам, больше других пострадавших от пандемии. Чтобы план был принят, его должны одобрить все 27 членов Евросоюза.