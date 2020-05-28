Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию

Соответствующую петицию россиян рассмотрел комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи. Теперь, как пишет сайт «МБХ медиа» со ссылкой на одного из координаторов обращения, Венецианская комиссия должна будет проверить изменения российской Конституции на соответствие европейским и международным стандартам демократии и верховенства права.

Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.