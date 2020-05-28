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01:05, 28 мая 2020

Режим изоляции в Москве продлен до середины июня

Согласно указу, опубликованному на сайте мэра города Сергея Собянина, уже с первого июня жителям можно будет выходить из дома для прогулок не чаще трех раз в неделю в соответствии с графиком на сайте mos.ru, а также занятий спортом до 9 часов утра. Детские и спортивные площадки при этом останутся закрыты, однако откроют все городские парки кроме Зарядья. С начала месяца возобновят работу автосалоны, магазины непродовольственных товаров и сервисы оказания бытовых услуг. Кроме того, для москвичей заработает велопрокат. Ношение масок при прогулках будет обязательным.



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