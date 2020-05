В профильной комиссии Госдумы обсудят распространения в СМИ недостоверной информации о ситуации с коронавирусом в РФ

Ранее предметом дипломатических разбирательств стали статьи изданий The New York Times и Financial Times о статистике по смертности в России.

Комиссия Государственной Думы намерена представить законодательные новшества, цель которых – противодействие вмешательству иностранных государств во внутренние дела России. Например, с помощью СМИ. Так комиссия планирует рассмотреть выявленные в ходе мониторинга факты распространения в зарубежной прессе недостоверной информации о России, в том числе связанной с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в Госдуме, не уточнив при этом, о каких изданиях идет речь. Ранее претензии со стороны депутатов вызвали материалы газет The New York Times и Financial Times стали. В них отмечалось, что реальная смертность от коронавируса в России может быть значительно выше цифр, которые дают власти. В профильной комиссии Госдумы после этого заявили о том, будут просить принять меры к журналистам, «вплоть до лишения аккредитации в России». В МИДе потребовали напечатать опровержения, а Роспотребнадзор начал провреку статей на наличие фейков.

Если верить официальной статистике, в России из-за коронавируса умирает в 5-10 раз меньше заразившихся коронавирусом, чем в других странах