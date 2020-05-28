Таганский суд Москвы сегодня рассмотрит иск о блокировке сайта против поправок в Конституцию

Блокировки требует Роскомнадзор, утверждающий, что на портале разглашаются персональные данные россиян.

Хотя сайт кампании «Нет!» против поправок в Конституцию был заблокирован еще в первой половине марта, судебное заседание по делу пройдет сегодня. Роскомнадзор требует признать нарушение порталом законодательства в области персональных данных. Поводом для претензий ведомства стал сбор подписей граждан, который проводился на сайте. При этом защита подчеркивает, что люди сами давали согласие на публикацию данных о себе, передает агентство «Интерфакс». В качестве третьего лица к иску будет привлечен владелец доменного имени net2020.ru Андрей Пивоваров – он же является инициатором кампании против поправок в Конституцию. Ранее Пивоваров заявлял, что сбор подписей продолжится в социальных сетях и на сайтах-дублерах и после блокировки основного портала.

На данный момент авторам кампании удалось собрать почти 60 тысяч подписей против принятия поправок в Конституцию.