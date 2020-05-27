Старт нового космического корабля США Crew Dragon отложили за 15 минут до пуска

Причиной стали неблагоприятные погодные условия в районе мыса Канаверал во Флориде, объявили в ходе прямой трансляции старта. Следующая попытка назначена на 30 мая.

Это пуск пилотируемого аппарата должен стать первым в США за 9 лет. В 2011 году руководство страны приняло решение прекратить программу использования многоразовых космических кораблей – шаттлов. Новый корабль разрабатывала частная компания Space X Илона Маска.