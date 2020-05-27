Москвичи должны будут руководствоваться графиком прогулок для их дома по адресу прописки. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата мэра Москвы, министр правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Если вы, условно говоря, прописаны в одном районе Москвы, а проживаете – в другом, то, соответственно, на сайте вы сможете ознакомиться с тем графиком, когда могут гулять жители из вашего дома. Поэтому вы по этому графику тоже можете спокойно гулять. То есть здесь не обязательно регистрироваться. Если вы зарегистрированы, то есть у вас адрес прописки один, при этом вы зарегистрированы по другому адресу в Москве, то вы, пожалуйста, гуляйте именно в те временные промежутки, когда гуляют жители этих домов», — сказал он.

По словам Немерюка, «если вы прописаны в Бирюлево, у вас адрес прописки – Бирюлево, вы знаете, в какие дни гуляет ваш дом в Бирюлево, вы в эти же дни можете гулять в Медведково».