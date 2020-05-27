Поддержка президента Трампа снижается в ключевых для него штатах

Поддержка президента США Дональда Трампа снижается в ключевых для него штатах, — утверждает американское интернет-издание Politico. Опросы показывают, что там набирает популярность один из предполагаемых главных оппонентов нынешнего главы Белого дома, бывший вице-президент Джо Байден. Команда Трампа видит ситуацию настолько серьезной, что, как пишет Politico, в Вашингтон прибыли два бывших советника президента, которые остаются его ближайшими союзниками. Оба они руководили предвыборным штабом Трампа 4 года назад. Самым проблемным издание называет штат Аризона, где кандидаты в президенты от Демократов не побеждали уже почти четверть века. Опросы же показывают, что сейчас перевес в этом штате у Байдена. Президентские выборы должны пройти в США в ноябре.