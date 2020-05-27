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23:02, 27 мая 2020

Сервис Destra Legal создал приложение, которое помогает автоматически оспорить штрафы за нарушение правил изоляции

Юридический сервис Destra Legal создал приложение, которое помогает автоматически оспорить штрафы за нарушение правил изоляции. Как пишет газета «Ведомости», программа поможет тем, кто получил штрафы за езду без пропуска на личном автомобиле или нарушил правила использования своего цифрового разрешения на перемещение. Разработчики не исключают, что появится функция обжалования штрафа за нарушение режима самоизоляции или за отсутствие маски в общественных местах. Ранее ряд горожан пожаловались на то, что без причины получали штрафы через приложение «Социальный мониторинг». Его должны устанавливать те, кому предписали находиться на карантине из-за коронавируса.



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