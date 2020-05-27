Около получаса остается до запуска американского пилотируемого корабля Crew Dragon

Это будет первый подобный старт в США после того, как страна прекратила в 2011 году программу кораблей многоразового использования. Астронавты НАСА Даглас Хёрли и Роберт Бенкен уже поднялись на борт корабля на мысе Канаверал во Флориде. Crew Dragon является проектом компании SpaceX предпринимателя Илона Маска. Ожидается, что завтра он прибудет к Международной космической станции.
2020-05-27T23:01:15+03:00
2020-05-27T23:01:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 27 мая 2020
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