Около получаса остается до запуска американского пилотируемого корабля Crew Dragon

Это будет первый подобный старт в США после того, как страна прекратила в 2011 году программу кораблей многоразового использования. Астронавты НАСА Даглас Хёрли и Роберт Бенкен уже поднялись на борт корабля на мысе Канаверал во Флориде. Crew Dragon является проектом компании SpaceX предпринимателя Илона Маска. Ожидается, что завтра он прибудет к Международной космической станции.